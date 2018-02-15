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Шарапова отказалась участвовать в еще одном турнире
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Российская теннисистка Шарапова снялась с турнира WTA в Дубае из-за травмы 

ТАСС 15 февраля 2018
Фото: Reuters
Россиянка Мария Шарапова отказалась от участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (общий призовой фонд — $733,9 тыс.) из-за болей в предплечье. Об этом сообщает портал Sport360.
Ранее с соревнований из-за болезни снялась американка Мэдисон Киз.
Шарапова получила специальное приглашение (wild card) для участия в турнире. Россиянка один раз принимала участие в турнире в Дубае. В 2006 году она дошла до финала, где проиграла бельгийке Жюстин Энен. На данный момент Шарапова занимает 41-е место в рейтинге WTA.
Турнир в Дубае пройдет с 19 по 24 февраля.
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