Шарапова отказалась участвовать в еще одном турнире

Российская теннисистка Шарапова снялась с турнира WTA в Дубае из-за травмы

Россиянка Мария Шарапова отказалась от участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (общий призовой фонд — $733,9 тыс.) из-за болей в предплечье. Об этом сообщает портал Sport360.

Ранее с соревнований из-за болезни снялась американка Мэдисон Киз.

Шарапова получила специальное приглашение (wild card) для участия в турнире. Россиянка один раз принимала участие в турнире в Дубае. В 2006 году она дошла до финала, где проиграла бельгийке Жюстин Энен. На данный момент Шарапова занимает 41-е место в рейтинге WTA.

Турнир в Дубае пройдет с 19 по 24 февраля.