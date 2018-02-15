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Свитолина завершила выступление в Катаре
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Свитолина проиграла Квитовой и завершила выступление в Катаре 

Чемпионат.com 15 февраля 2018
Фото: Reuters
Третья ракетка мира украинка Элина Свитолина (3) в третьем круге турнира в Дохе потерпела поражение от чешки Петры Квитовой (16) со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность поединка составила 1 час 29 минут. 27-летняя уроженка Биловца, занимающая 21-е место в рейтинге WТА, исполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 5 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Элина сделала 4 подачи навылет при 3 двойных.
В четвертьфинале Квитова сыграет с немкой Юлией Гёргес (9), переигравшей румынку Михаэлу Бузэрнеску.
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