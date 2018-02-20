Жук выбыла из борьбы на турнире в Дубае, проиграв в первом круге Суарес-Наварро

Жук проиграла испанке Карле Суарес-Наварро со счетом 2:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Во втором круге турнира в Дубае соперницей испанки станет чешка Каролин Плишкова, которая посеяна под третьим номером.