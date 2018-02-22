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Кербер сыграет со Свитолиной в 1/2 турнира в Дубае
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Кербер победила Плишкову и сыграет со Свитолиной в полуфинале турнира в Дубае 

Чемпионат.com 22 февраля 2018
Фото: Reuters
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер (6) пробилась в полуфинал турнира в Дубае (ОАЭ), в двух партиях обыграв представительницу Чехии Каролину Плишкову (3) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. Анжелика трижды подала навылет и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в финал соревнований в Дубае 30-летняя уроженка Бремена поспорит с лидером посева, украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
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