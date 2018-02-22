Кербер сыграет со Свитолиной в 1/2 турнира в Дубае

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер (6) пробилась в полуфинал турнира в Дубае (ОАЭ), в двух партиях обыграв представительницу Чехии Каролину Плишкову (3) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. Анжелика трижды подала навылет и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в финал соревнований в Дубае 30-летняя уроженка Бремена поспорит с лидером посева, украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.