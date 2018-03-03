Видеообзор полуфиналов турнира в Дубае 

Испанец Роберто Баутиста-Агут (3) в полуфинале турнира в Дубае переиграл главного возмутителя спокойствия на этих соревнованиях тунисца Малека Жазири (WC) со счётом 6:3, 6:4.
За восьмой титул в карьере и второй в текущем сезоне 29-летний уроженец Кастельона-де-ла-Планы, занимающий 23-е место в рейтинге АТР, поспорит с французом Люкой Пуи (2), одолевшим в упорной борьбе серба Филипа Краиновича (7) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3).
Посмотреть видеообзор полуфинальный матчей турнира в Дубае можно на «Чемпионате».