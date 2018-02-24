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Касаткина проиграла украинке Свитолиной в Дубае
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Российская теннисистка Касаткина проиграла украинке Свитолиной в финале турнира в Дубае 

ТАСС 24 февраля 2018
Фото: EPA
Россиянка Дарья Касаткина со счетом 4:6, 0:6 уступила украинской теннисистке Элине Свитолиной в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в Дубае (общий призовой фонд — $733,9 тыс.).
Встреча продолжалась 1 час 12 минут.
Ранее Касаткина два раза встречалась с украинской спортсменкой на турнирах серии WTA. В 2016 году россиянка проиграла в первом раунде соревнований в Нью-Хейвене (США), а в 2017-м в трех сетах уступила на турнире в Торонто (Канада).
Для 20-летней Касаткиной этот финал стал третьим в карьере на турнирах серии WTA. В 2017 году она выиграла соревнования в Чарльстоне (США) и стала финалисткой "ВТБ Кубка Кремля". На данный момент Касаткина находится на 24-м месте в рейтинге WTA.
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