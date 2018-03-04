Цуренко защитила титул в Акапулько

40-я ракетка мира украинка Леся Цуренко стала победительницей турнира в Акапулько (Мексика) во второй раз кряду.

В субботу в финале 7-я сеяная переиграла Стефани Фёгель из Швейцарии со счетом 5:7, 7:6 (7:2), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты.

Леся записала на свой счет 2 эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-поинтов из 15 возможных. В активе Стефани 4 подачи навылет и 6 брейков.

Счет личных встреч соперниц стал 5-1 в пользу украинки.

Этот титул стал для Цуренко первым в сезоне и четвертым в карьере.