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«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии, одолев «Аталанту»
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«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии, одолев «Аталанту» 

Чемпионат.com 28 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
«Ювентус» одержал победу над «Аталантой» в домашнем матче 1/2 финала Кубка Италии. Игра прошла в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Массимилиано Аллегри. По сумме двух матчей (2:0) бьянконери пробились в финал турнира.
Автором единственного гола в этой встрече стал полузащитник Миралем Пьянич, который уверенно реализовал 11-метровый удар, назначенный после грубого фола Джанлуки Манчини.
В финале «старой синьоре» предстоит сыграть с победителем пары «Лацио» — «Милан». Текстовую трансляцию матча проведёт «Чемпионат».
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