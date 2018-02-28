«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии, одолев «Аталанту»

«Ювентус» одержал победу над «Аталантой» в домашнем матче 1/2 финала Кубка Италии. Игра прошла в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Массимилиано Аллегри. По сумме двух матчей (2:0) бьянконери пробились в финал турнира.

Автором единственного гола в этой встрече стал полузащитник Миралем Пьянич , который уверенно реализовал 11-метровый удар, назначенный после грубого фола Джанлуки Манчини.

В финале «старой синьоре» предстоит сыграть с победителем пары «Лацио» — «Милан». Текстовую трансляцию матча проведёт «Чемпионат».