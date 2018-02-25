Новый поворот в допинговом скандале

"Он усиливает только сердечно-сосудистые каналы, чтобы у людей не было сердечного приступа. Мы знаем не один случай, когда умирали хоккеисты прямо на площадке. Наш латвийский хоккеист Сергей Жолток умер в 2004 году от сердечного приступа во время матча в Минске. Применяй он милдронат, возможно, все было бы нормально — жил бы до сих пор. Но если спортсмен бежит 100 м за 11 секунд, он может хоть тонну милдроната съесть — это не поможет ему преодолевать эту дистанцию быстрее", — сказал он.

Сам Липман категорически отрицает тот факт, что мельдоний способен стимулировать спортсмена и дать ему преимущество перед другими.