Новый поворот в допинговом скандале

Владелец компании, производящей мельдоний, Киров Липман рассказал, по каким причинам Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение запретить данный препарат и приравнять его к допингу.
"Мельдоний никогда прежде не был в списках запрещенных препаратов. Но осенью 2015 года он был туда внесен. Процесс его внесения в стоп-лист начался после того, как Мария Шарапова поставила в известность WADA, что применяет мельдоний для усиления энергии", — цитирует Липмана газета "Известия".
Сам Липман категорически отрицает тот факт, что мельдоний способен стимулировать спортсмена и дать ему преимущество перед другими.
"Он усиливает только сердечно-сосудистые каналы, чтобы у людей не было сердечного приступа. Мы знаем не один случай, когда умирали хоккеисты прямо на площадке. Наш латвийский хоккеист Сергей Жолток умер в 2004 году от сердечного приступа во время матча в Минске. Применяй он милдронат, возможно, все было бы нормально — жил бы до сих пор. Но если спортсмен бежит 100 м за 11 секунд, он может хоть тонну милдроната съесть — это не поможет ему преодолевать эту дистанцию быстрее", — сказал он.
Предприниматель предположил, что власти США приложили руки к тому, чтобы дисквалифицировать Шарапову.
"Думаю, это был американский ход. Шарапова могла получить гражданство США и выступить за эту страну на Олимпиаде. Однако Мария решила выступать за Россию. Вот они и устроили в ее адрес столь непорядочный ответный ход. Даже WADA во многих случаях не знает, что можно считать допингом. Например, важно понимать, что милдронат и мельдоний — это разные вещи. Многие это не могут запомнить и путают. Но не это главное. Ему уже больше 25 лет — он никогда не был в списках WADA. Просто американцы зацепились за него, пролоббировали перевод в список запрещенных в качестве ответа на действия Шараповой. А потом уже применили как средство нейтрализации значительной части российских спортсменов", — заключил Липман.
Ранее сообщалось, что российского керлингиста Александра Крушельницкого, который был пойман на мельдонии на Олимпийских играх, ждет дисквалификация на два года.