Баутиста-Агут вышел в финал турнира в Дубае, где встретится с Пуи

Испанец Роберто Баутиста-Агут (3) вышел в финал турнира в Дубае (ОАЭ), обыграв представителя Туниса Малека Жазири (WC) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 21 минуту. Победитель выполнил 3 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету африканца 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 упущенных брейк-пойнта. Баутиста-Агут поспорит за главный трофей с французским теннисистом Люкой Пуи (2), который ранее нанёс поражение сербскому спортсмену Филипу Краиновичу (7). Призовой фонд турнира составляет $ 2 623 485.