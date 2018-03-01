Джарри сломил сопротивление Пельи и вышел в 1/4 финала турнира в Бразилии

Аргентинец Гидо Пелья (6) завершил выступление на турнире в Сан-Паулу (Бразилия), уступив представителю Чили Николасу Джарри со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:7 (2:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 21 минуту. Пелья выполнил 14 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и 2 раза взял чужую подачу. На счету Харри 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта. В 1/4 финала турнира Харри, занимающий 73-ю позицию в рейтинге ATP, встретится с победителем матча Альберт Рамос-Виньолас (1) — Гильерме Клезар (Q).