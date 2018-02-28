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Тим вышел во второй круг турнира в Акапулько
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Тим вышел во второй круг турнира в Акапулько 

Спорт-Экспресс 28 февраля 2018
Фото: Reuters
Австриец Доминик Тим вышел во второй круг турнира в Акапулько, обыграв британца Кэмерона Норри со счетом 6:3, 5:7, 7:5.
Во втором круге Тим сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.
Немец Александр Зверев обыграл американца Маккензи Макдональда (6:3, 7:5) и за выход в четвертьфинал поборется с победителем встречи Петер Гойовчик (Германия) — Лукас Гомес (Мексика).
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC
Призовой фонд 1 642 795 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Доминик Тим (Австрия, 3) — Кэмерон Норри (Великобритания, Q) — 6:3, 5:7, 7:5  Александр Зверев (Германия, 2) — Маккензи Макдональд (США, LL) — 6:3, 7:5  Жиль Белен Тейчманн (Швейцария) — Яна Фетт (Хорватия, Q) — 7:5, 7:5  Фелисиано Лопес (Испания) — Таро Даниэль (Япония, LL) — 4:6, 6:3, 6:4
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