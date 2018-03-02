Дель Потро: матч с А. Зверевым будет сложнее, чем поединок с Тимом

«Я рад, что сумел добраться до полуфинала. Вторая партия была наполнена взлётами и падениями, чем сумел воспользоваться соперник, но мне всё же удалось проявить себя на заключительном отрезке.

Матч со Зверевым будет сложнее, чем поединок с Тимом. Редко приходится играть с оппонентом из первой десятки в четвертьфинале турнира категории ATP 500, а ещё реже — на стадии полуфинала. Это говорит о высоком уровне соревнований», — приводит слова дель Потро официальный сайт турнира.