Ещё
Дель Потро: матч с А. Зверевым будет сложнее, чем поединок с Тимом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дель Потро: матч с А. Зверевым будет сложнее, чем поединок с Тимом 

Чемпионат.com 2 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро (6) поделился мнением о победе над австрийцем Домиником Тимом (3) со счётом 6:2, 7:6 (9:7) в 1/4 финала турнира в Акапулько (Мексика). В следующем раунде южноамериканец встретится с представителем Германии Александром Зверевым (2).
«Я рад, что сумел добраться до полуфинала. Вторая партия была наполнена взлётами и падениями, чем сумел воспользоваться соперник, но мне всё же удалось проявить себя на заключительном отрезке.
Матч со Зверевым будет сложнее, чем поединок с Тимом. Редко приходится играть с оппонентом из первой десятки в четвертьфинале турнира категории ATP 500, а ещё реже — на стадии полуфинала. Это говорит о высоком уровне соревнований», — приводит слова дель Потро официальный сайт турнира.
Чемпионат.com: последние новости
Цибулкова снялась с турнира в Майами, Жук выступит в квалификации Касаткина, Павлюченкова и 8 теннисисток топ-10 сыграют на турнире в Штутгарте Бартоли планирует вернуться на корт на одном из травяных турниров
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение