Дель Потро: матч с А. Зверевым будет сложнее, чем поединок с Тимом 

Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро (6) поделился мнением о победе над австрийцем Домиником Тимом (3) со счётом 6:2, 7:6 (9:7) в 1/4 финала турнира в Акапулько (Мексика). В следующем раунде южноамериканец встретится с представителем Германии Александром Зверевым (2).
«Я рад, что сумел добраться до полуфинала. Вторая партия была наполнена взлётами и падениями, чем сумел воспользоваться соперник, но мне всё же удалось проявить себя на заключительном отрезке.
Матч со Зверевым будет сложнее, чем поединок с Тимом. Редко приходится играть с оппонентом из первой десятки в четвертьфинале турнира категории ATP 500, а ещё реже — на стадии полуфинала. Это говорит о высоком уровне соревнований», — приводит слова дель Потро официальный сайт турнира.