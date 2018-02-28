Денис Шаповалов — Доминик Тим. Прогноз и ставки на теннисный матч 1 марта

18-летний канадский левша уже является 45-й ракеткой мира, а в стартовом раунде мексиканского турнира ему удалось отправить домой 26-го номера ATP Кеи Нисикори, который пока только набирает форму, но все равно остается топ-игроком. На минувшем первенстве в Делрей-Бич Денис Шаповалов одержал три победы над представителями топ-100 и уступил только в полуфинале американцу Фрэнсису Тиафо (5:7, 4:6).

Все эти факты говорят о том, что Шаповалов набрал прекрасную форму и готов бороться за победу с игроками любого уровня.

Не стоит забывать про возраст Дениса — на старте карьеры молодой игрок способен «похоронить» себя сам за счет ошибок, как это было на второй подаче против Нисикори: канадец допустил 11 двойных ошибок, пытаясь пробить вторым мячом максимально мощно.

Уже сейчас понятно, что хард оптимально подходит Шаповалову и может стать его любимым покрытием в будущем.

Австрийский правша явно не идеально составил свой календарь, поэтому «загонял» сам себя еще на грунте. В четвертьфинале Рио-де-Жанейро 24-летний теннисист в двух сетах уступил испанцу Фернандо Вердаско (4:6, 0:6), а ноль во второй партии говорит о многом.

Большая нагрузка сказывается на шестой ракетке мира все заметнее. В первом раунде Акапулько Доминик Тим не подал на матч и еще час оформлял победу над южноафриканцем Кэмероном Норри из второй сотни рейтинга АТР (6:3, 5:7, 7:5).

На первой подаче Тим действовал достойно (забрал 84% мячей), но попадал той же первой только в половине случаев. Это была победа на чистом классе против не самого грозного соперника.

Стоит просто обратить внимание на количество матчей за последние 3 месяца: Шаповалов выходил на корт 12 раз, а вот Тим провел целых 19 матчей. Это действительно много.

Прогноз

Теннисисты ни разу не встречались между собой до этого матча. Для кого данный факт станет преимуществом — понять сложно.

Тем не менее, Шаповалов на ходу и способен создать серьезные проблемы более опытному и классному сопернику. Тиму пора перевести дух, он явно чувствует себя на в своей тарелке, хотя и нынешней формы ему может хватить, чтобы пройти 18-летнего оппонента, но сделать это быстро и легко вряд ли получится.

Рисковать со ставкой на победу канадца не стоит, поэтому предлагаем остановиться на тотале матча больше 22 геймов за 1,69. Один сет Шаповалов должен взять, а может даже на тай-брейке. Альтернативой может быть фора Шаповалову +3 гейма за 1,65.