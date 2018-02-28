Беннето: реформа Кубка Дэвиса направлена на его уничтожение

Французский теннисист Жюльен Беннето выступил с критикой по поводу реформирования Кубка Дэвиса. ITF объявила о новой стратегии в рамках контракта на $ 3 млрд с инвестиционной группой Kosmos, президентом которой является футболист «Барселоны» Жерар Пике

«У организаторов новой реформы есть одна цель — уничтожить Кубок Дэвиса. Им хватило мужества, чтобы решиться на подобный шаг. Этот турнир является одним из основополагающих в мировом теннисе наряду с турнирами «Большого шлема». За 118-летнюю историю Кубка Дэвиса было множество эпических матчей и драматичных историй. Пятисетовые баталии, три дня напряжённой борьбы, парный поединок — всё это привносило волшебную атмосферу в турнир.

Реформа Кубка Дэвиса направлена на то, чтобы забыть историю нашего вида спорта, его корни, и сделать будущее неопределённым. К сожалению, так происходит, когда основной мотивацией являются деньги. Я не говорю, что мы не должны ничего менять, но при этом нельзя заниматься уничтожением турнира, нельзя стирать 118 лет истории тенниса. Организаторы должны сделать две вещи: набраться мужества, поскольку турнир уже не будет таким, как прежде, и попросить прощения у мистера Дуайта Дэвиса», — приводит слова Беннето Le Huffington Post.