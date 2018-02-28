Гёргес: восстановление проходит хорошо, с нетерпением жду турниров в США

Теннисистка из Германии Юлия Гёргес , занимающая 12-е место в рейтинге WTA, рассказала о ходе своего восстановления после травмы бедра.

В середине февраля немка принимала участие на турнире в Дубае и завершила выступление на стадии 1/4 финала в матче с чешкой Петрой Квитовой, сославшись на повреждение.

«У меня для вас есть несколько новостей. Я приступила к тренировкам, моё восстановление после травмы бедра проходит хорошо. Постараюсь как можно лучше подготовиться к поездке в США. Я очень рада, с нетерпением жду турниров в Индиан-Уэллсе, Майами и Чарльстоне», — написала Гёргес в своём «твиттере».