Кузнецова вылетела в США для участия в турнире в Индиан-Уэллсе 

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, завершившая сбор в Дубае (ОАЭ), в своём «инстаграме» сообщила, что вылетела в США для участия в турнире в Индиан-Уэллсе. 32-летняя уроженка Санкт-Петербурга восстановилась после травмы кисти и перенесённой операции. В рейтинге WTA Светлана занимает 19-ю строчку. В этом сезоне она участия в турнирах ещё не принимала.
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 5 по 18 марта. Действующей победительницей этих соревнований является россиянка Елена Веснина, обыгравшая в финале Кузнецову.