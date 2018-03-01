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Донской проиграл в 1/4 турнира в Дубае
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Донской проиграл в четвертьфинале турнира в Дубае 

Спорт-Экспресс 1 марта 2018
Фото: ТАСС
Россиянин Евгений Донской не сумел выйти в полуфинал турнира в Дубае. Со счетом 1:6, 2:6 он уступил сербу Филипу Краиновичу. Донской чисто выиграл 17 мячей и допустил 22 ошибки, аналогичные показатели Краиновича — 22 и 23 соответственно. В полуфинале сербский теннисист сыграет с французом Лукасом Пуйе.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 623 485 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Филип Краинович (Сербия, 7) — Евгений ДОНСКОЙ (Россия) — 6:1, 6:2
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