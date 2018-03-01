Лидер посева Рамос-Виньолас прошёл в 1/4 финала турнира в Сан-Паулу

Альберт Рамос-Виньолас пробился в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу (Бразилия). Испанский теннисист, получивший от организаторов первый номер посева, обыграл бразильца Гильерме Клезара (Q) со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час и 32 минуты. Победитель выполнил 14 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и 2 раза взял чужую подачу. На счету бразильца 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 упущенных брейк-пойнта.