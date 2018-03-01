Ещё
Лидер посева Рамос-Виньолас прошёл в 1/4 финала турнира в Сан-Паулу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лидер посева Рамос-Виньолас прошёл в 1/4 финала турнира в Сан-Паулу 

Чемпионат.com 1 марта 2018
Альберт Рамос-Виньолас пробился в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу (Бразилия). Испанский теннисист, получивший от организаторов первый номер посева, обыграл бразильца Гильерме Клезара (Q) со счётом 6:3, 6:4.
Продолжительность поединка составила 1 час и 32 минуты. Победитель выполнил 14 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и 2 раза взял чужую подачу. На счету бразильца 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 упущенных брейк-пойнта.
В 1/4 финала Рамос-Виньолас встретится с чилийцем Николасом Джарри, который ранее нанёс поражение аргентинцу Гидо Пелье (6).
Чемпионат.com: последние новости
Цибулкова снялась с турнира в Майами, Жук выступит в квалификации Касаткина, Павлюченкова и 8 теннисисток топ-10 сыграют на турнире в Штутгарте Бартоли планирует вернуться на корт на одном из травяных турниров
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение