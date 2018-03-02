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Монфис проиграл Себальосу в Сан-Паулу
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Монфис проиграл Себальосу в Сан-Паулу 

LiveSport.Ru 2 марта 2018
Фото: LiveSport.Ru
35-й номер рейтинга ATP француз Гаэль Монфис завершил выступление на турнире в Сан-Паулу (Бразилия), призовой фонд которого превышает 500 тысяч долларов.
В матче второго круга 4-й номер посева уступил аргентинцу Орасио Себальосу — 3:6, 6:3, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.
Монфис записал на свой счет 16 эйсов, трижды ошибся при подаче и сделал 1 брейк. В активе Себальоса 2 подачи навылет и 2 брейка, в пассиве — 2 двойных ошибки.
В 1/4 финала Себальос сыграет с бразильцем Рожериу Дутра да Силвой, который оказался сильнее другого аргентинца Николаса Кикера (6:4, 6:2).
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