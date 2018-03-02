Монфис проиграл Себальосу в Сан-Паулу

35-й номер рейтинга ATP француз Гаэль Монфис завершил выступление на турнире в Сан-Паулу (Бразилия), призовой фонд которого превышает 500 тысяч долларов.

В матче второго круга 4-й номер посева уступил аргентинцу Орасио Себальосу — 3:6, 6:3, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.

Монфис записал на свой счет 16 эйсов, трижды ошибся при подаче и сделал 1 брейк. В активе Себальоса 2 подачи навылет и 2 брейка, в пассиве — 2 двойных ошибки.