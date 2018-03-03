Джарри вышел в финал турнира в Сан-Паулу, обыграв Себальоса

Чилийский теннисист Николас Джарри вышел в финал турнира в Сан-Паулу. В полуфинале Джарри в трёх сетах обыграл аргентинца Орасио Себальоса со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 7 минут. Джарри 20 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Себальоса 9 эйсов. Соперники впервые встречались друг с другом.

За титул 22-летний Джарри, занимающий 73-е место в рейтинге АТР, сыграет со второй ракеткой турнира в Сан-Паулу, итальянцем Фабио Фоньини.