Федерер сохранил лидерство в обновленном рейтинге ATP 

Швейцарец Роджер Федерер сохранил первую строчку в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.
Россиянин Андрей Рублев поднялся на две позиции — с 33-го на 31-е место. Даниил Медведев опустился с 52-го на 57-е место.
В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. Версия от 5 марта:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 10 060.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9460.
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4870.
4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4635.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4540.
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 3810.
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3280.
8 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3200.
9 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3080.
10 (10). Джек Сок (США) — 2650.
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31 (33). Андрей Рублев (Россия) — 1433…
41 (41). Карен Хачанов (Россия) — 1235…
57 (52). Даниил Медведев (Россия) — 924…
76 (74). Евгений Донской (Россия) — 707…
95 (94). Михаил Южный (Россия) — 604.