Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отмечает юбилей

Шамиль Тарпищев , чьё имя навеки связано с российским теннисом, отмечает свой юбилей. И это повод, чтобы вспомнить об успехах нашего тенниса.

7 марта отмечает 70-летие Шамиль Тарпищев — человек, без которого невозможно представить себе российский теннис в последние десятилетия. В 1991 году Тарпищев возглавил федерацию тенниса СССР, в 1992-м — СНГ, а с 1999 года по настоящее время он является президентом ФТР. За эти годы теннис поднялся в нашей стране на невиданные высоты, стал одним из самых популярных видов спорта, достиг наивысшего расцвета. 70 лет — Тарпищеву! 7:0 — отличный счёт на тай-брейке первого сета. Семь очков — это семь побед российского тенниса. Давайте вспомним сегодня о них.

Кубок Дэвиса (начало)

С тех пор как в 1974 году Шамиль Тарпищев в возрасте 26 лет стал капитаном сборной СССР в Кубке Дэвиса, его судьба неразрывно связана с этим командным соревнованием. В 1976 году с шестой попытки советские теннисисты, наконец, победили в финале Европейской зоны, а с появлением Мировой группы Кубка Дэвиса в 1981-м сборная СССР несколько раз выходила в высший дивизион. В 1992 году во время распада страны главным достижением наших теннисистов стало завоевание места в элите командного мужского тенниса, правда, уже под флагом СНГ.

Ну а в 1994 и 1995 годах российская сборная два раза подряд выходила в финал этого соревнования. В то время Тарпищев не был капитаном, но всё равно, являясь председателем Госкомитета РФ по физкультуре и туризму, он имел отношение и к организации матчей и к подготовке сборной. Он способствовал тому, что первые лица страны обратили внимание на теннис, Кубок Дэвиса и другие крупные соревнования — как у нас в стране, так и за рубежом. Несомненно, это сыграло огромную роль в популяризации спорта среди болельщиков и позволило привлечь внимание спонсоров и чиновников.

Кубок Дэвиса (триумф)

В конце 90-х для Кубка Дэвиса в России наступил новый этап. В 1997 году Тарпищев стал капитаном, а год спустя в команду пришёл 18-летний Марат Сафин и в тандеме с двукратным финалистом (1994, 1995) Евгением Кафельниковым они начали свой поход за трофеем. В 1999-м последовал полуфинал против Австралии, а в 2002-м сложилась идеальная сетка — очень сложная, но проходимая. Три первых матча состоялись в Москве: против Швейцарии с юным Федерером и стареющим Россе, против Швеции с Юханссоном и Бьоркманом и против Аргентины с уже набравшимися опыта Налбандяном и Челой. А дальше был феерический финал в Париже против сборной Франции. Счёт 2-2 и Тарпищев выпустил на пятую одиночку вместо опытного Кафельникова 20-летнего Михаила Южного . Тому удалось отыграться со счёта 0:2 по сетам и сломить сопротивление ровесника Поля-Анри Матьё. Это был феерический успех для всего российского спорта! В 2006 году последовал второй титул — в московском финале против команды Аргентины, поддерживаемой на трибуне самим Диего Марадоной , россияне снова победили — 3-2. Два очка гостям принёс Давид Налбандян, но успех в одиночке Николая Давыденко , пары Турсунов/Сафин и в решающем матче опытного Марата Сафина решил судьбу Серебряной салатницы в пользу россиян. Двукратными победителями Кубка Дэвиса стали Южный, Сафин и капитан Тарпищев. Всего на посту капитана Кубка Дэвиса Шамиль Тарпищев провёл 40 сезонов, 90 матчей и одержал 57 побед. С момента дебюта на капитанском мостике прошло 44 года. Все эти четыре показателя являются мировыми рекордами.

Кубок Федерации

Турниры «Большого шлема»

Ещё в советские времена отечественные теннисисты добивались отдельных успехов на турнирах «Большого шлема». Александр Метревели Ольга Морозова и другие вписали свои имена в историю Australian Open, « Ролан Гаррос », Уимблдона и US Open. Но наибольших достижений теннисисты России добились в последние 25 лет. Первая победа российского теннисиста в одиночном разряде на турнире «Большого шлема» состоялась в 1996 году. Евгений Кафельников одержал победу на «Ролан Гаррос». В 1999-м он же первенствовал на Australian Open. Ещё двух титулов добился Марат Сафин (US Open-2000 и Australian Open-2005). Что касается женского тенниса, то первую победу российские поклонники тенниса дождались в 2004-м на «Ролан Гаррос». Но зато какая это была победа! Сразу две россиянки — Анастасия Мыскина и Елена Дементьева — вышли в финал Открытого чемпионата Франции. В итоге удача улыбнулась Мыскиной. После этого наши девушки ещё семь раз радовали любителей тенниса России, завоёвывая трофеи на самых престижных турнирах мира в одиночном разряде. Светлана Кузнецова побеждала дважды (US Open-2004, «Ролан Гаррос»-2009), а Мария Шарапова — и вовсе пять раз (Уимблдон-2004, US Open-2006, Australian Open-2008, «Ролан Гаррос»-2012, 2014), причём она в итоге собрала «Карьерный шлем».

В мужском парном разряде четыре титула выиграл Евгений Кафельников («Ролан Гаррос»-1996, 1997, 2002 и US Open-1997). У женщин побед в паре было гораздо больше. Веснина и Макарова выиграли по три титула, причём вместе (на всех «шлемах», кроме Австралии), Курникова, Кузнецова, Звонарёва — по два, Сафина — один. Что касается микста, то россиянки завоевали в этом разряде 8 титулов — Звонарёва (2), Елена Лиховцева (2), Евгения Манюкова, Елена Бовина , Макарова и Веснина. Ещё две победы на счету Андрея Ольховского , причём один из этих трофеев он выиграл на «Ролан Гаррос»-1993 совместно с Манюковой.

Олимпиады

В 1988 году теннис вернулся в программу Олимпийских игр, но первое время профессиональные теннисисты не очень охотно участвовали в них и не считали для себя эти соревнования престижными. Тем не менее, в 1992 году на Олимпиаде в Барселоне спортсмены из СНГ завоевали 2 бронзы — Андрей Черкасов в мужской одиночке и Лейла Месхи/ Наталья Зверева в женской паре. В 1996 году Тарпищев стал членом МОК и, неудивительно, что с этого момента изменилось отношение к участию в Олимпийских играх и самих теннисистов, и тренеров, и чиновников, и болельщиков. Значимость олимпийских медалей резко возросла в 2000 году, когда у России появился первый олимпийский чемпион в теннисе — Евгений Кафельников выиграл золото в одиночном разряде. Кроме того, там же в Сиднее, серебро в женской одиночке завоевала 18-летняя Елена Дементьева. В Афинах-2004 медалей в теннисе не было, зато в Пекине-2008 россиянки оккупировали весь пьедестал: золото — у Дементьевой, серебро — у Динары Сафиной, бронза — у Веры Звонарёвой. В Лондоне-2012 серебряная медаль уже досталась Шараповой, а в парном разряде бронзу завоевали Надежда Петрова/ Мария Кириленко . Ну а в Рио-2016 уже пришёл черёд стать золотым дуэту Екатерина Макарова/Елена Веснина.

Дмитрий Турсунов, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Турниры ATP и WTA Советские теннисисты выступали на профессиональных турнирах нерегулярно, были отдельные победы, например у Андрея Чеснокова во второй половине 80-х. Но массовые успехи россиян в турнирах ATP и WTA начались с 90-х — в период, когда теннис как раз и начал набирать популярность в стране. Начиная с 1994 года, Евгений Кафельников выиграл 26 титулов в одиночном разряде и 27 в парном. 15 побед в одиночке на счету Марата Сафина, причём пять раз побеждал на соревнованиях престижной категории «Мастерс 1000» (Торонто-2000, Париж-2000, 2002, 2004, Мадрид-2004). У Николая Давыденко — 21 титул, причём он выиграл три «Мастерса» (Париж-2006, Майами-2008, Шанхай-2009), а в 2009-м стал единственным пока в истории россиянином — победителем Итогового чемпионата ATP. Ещё десятки раз российские мужчины отличались на турнирах ATP — Михаил Южный, Игорь Андреев Игорь Куницын и другие. У российских женщин побед ещё больше, а их список ещё длиннее — Шарапова, Кузнецова, Мыскина, Дементьева, Сафина, Звонарёва, Чакветадзе, Петрова, Кириленко, Веснина, Макарова, Павлюченкова Касаткина и многие-многие другие. Отметим также, что в 1999 году впервые профессиональный рейтинг возглавил российский теннисист — это был Евгений Кафельников. В 2000-м первой ракеткой мира стал и Марат Сафин. У девушек отличились тоже двое. В 2005-м впервые на вершину рейтинга поднялась Мария Шарапова, а в 2009-м первой ракеткой мира стала Динара Сафина, причём суммарно она продержалась в лидерах дольше всех из россиян — 26 недель. Марат и Динара Сафины, таким образом, установили рекорд, который до сих пор не повторён — когда брат и сестра возглавляли профессиональные рейтинги теннисистов.

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