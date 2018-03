Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отмечает юбилей 

7 марта отмечает 70-летие Шамиль Тарпищев — человек, без которого невозможно представить себе российский теннис в последние десятилетия. В 1991 году Тарпищев возглавил федерацию тенниса СССР, в 1992-м — СНГ, а с 1999 года по настоящее время он является президентом ФТР. За эти годы теннис поднялся в нашей стране на невиданные высоты, стал одним из самых популярных видов спорта, достиг наивысшего расцвета. 70 лет — Тарпищеву! 7:0 — отличный счёт на тай-брейке первого сета. Семь очков — это семь побед российского тенниса. Давайте вспомним сегодня о них.

Кубок Дэвиса (начало)

С тех пор как в 1974 году Шамиль Тарпищев в возрасте 26 лет стал капитаном сборной СССР в Кубке Дэвиса, его судьба неразрывно связана с этим командным соревнованием. В 1976 году с шестой попытки советские теннисисты, наконец, победили в финале Европейской зоны, а с появлением Мировой группы Кубка Дэвиса в 1981-м сборная СССР несколько раз выходила в высший дивизион. В 1992 году во время распада страны главным достижением наших теннисистов стало завоевание места в элите командного мужского тенниса, правда, уже под флагом СНГ.

Ну а в 1994 и 1995 годах российская сборная два раза подряд выходила в финал этого соревнования. В то время Тарпищев не был капитаном, но всё равно, являясь председателем Госкомитета РФ по физкультуре и туризму, он имел отношение и к организации матчей и к подготовке сборной. Он способствовал тому, что первые лица страны обратили внимание на теннис, Кубок Дэвиса и другие крупные соревнования — как у нас в стране, так и за рубежом. Несомненно, это сыграло огромную роль в популяризации спорта среди болельщиков и позволило привлечь внимание спонсоров и чиновников.

Кубок Дэвиса (триумф)

Кубок Федерации

Турниры «Большого шлема»

Ещё в советские времена отечественные теннисисты добивались отдельных успехов на турнирах «Большого шлема». Александр Метревели Ольга Морозова и другие вписали свои имена в историю Australian Open, « Ролан Гаррос », Уимблдона и US Open. Но наибольших достижений теннисисты России добились в последние 25 лет. Первая победа российского теннисиста в одиночном разряде на турнире «Большого шлема» состоялась в 1996 году. Евгений Кафельников одержал победу на «Ролан Гаррос». В 1999-м он же первенствовал на Australian Open. Ещё двух титулов добился Марат Сафин (US Open-2000 и Australian Open-2005). Что касается женского тенниса, то первую победу российские поклонники тенниса дождались в 2004-м на «Ролан Гаррос». Но зато какая это была победа! Сразу две россиянки — Анастасия Мыскина и Елена Дементьева — вышли в финал Открытого чемпионата Франции. В итоге удача улыбнулась Мыскиной. После этого наши девушки ещё семь раз радовали любителей тенниса России, завоёвывая трофеи на самых престижных турнирах мира в одиночном разряде. Светлана Кузнецова побеждала дважды (US Open-2004, «Ролан Гаррос»-2009), а Мария Шарапова — и вовсе пять раз (Уимблдон-2004, US Open-2006, Australian Open-2008, «Ролан Гаррос»-2012, 2014), причём она в итоге собрала «Карьерный шлем».