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Аргентинский теннисист дель Потро вышел в финал турнира в Акапулько
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Аргентинский теннисист дель Потро вышел в финал турнира в Акапулько 

Газета.Ru 3 марта 2018
Фото: Reuters
Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро вышел в финал теннисного турнира в Акапулько, сообщает "Советский спорт".
В полуфинальной встрече он переиграл немца Александра Зверева со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте один час 31 минуту.
В финале турнира дель Потро встретится с представителем ЮАР Кевином Андерсоном, который победил американца Джареда Доналдсона — 6:3, 4:6, 6:3.
Теннис. Акапулько — 2018. Мужчины. 1/2 финала Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — Александр Зверев (Германия) — 6:4, 6:2
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