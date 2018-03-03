Аргентинский теннисист дель Потро вышел в финал турнира в Акапулько 

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро вышел в финал теннисного турнира в Акапулько, сообщает "Советский спорт".
В полуфинальной встрече он переиграл немца Александра Зверева со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте один час 31 минуту.
В финале турнира дель Потро встретится с представителем ЮАР Кевином Андерсоном, который победил американца Джареда Доналдсона — 6:3, 4:6, 6:3.
Теннис. Акапулько — 2018. Мужчины. 1/2 финала Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — Александр Зверев (Германия) — 6:4, 6:2