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Дж. Маррей и Суарес победили братьев Брайанов в финале турнира в Акапулько
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Дж. Маррей и Суарес победили братьев Брайанов в финале турнира в Акапулько 

Чемпионат.com 4 марта 2018
Британец Джейми Маррей и бразилец Бруно Суарес (3) в финале парного разряда турнира в Акапулько переиграли американцев Боба и Майка Брайанов (4) со счётом 7:6 (7:4), 7:5. Решающая встреча продолжалась 1 час 35 минут. Джейми и Бруно сделали 1 брейк и отыграли все 9 брейк-пойнтов.
32-летний Маррей, занимающий восьмое место в парном рейтинге АТР, завоевал 20-й титул на парных соревнованиях АТР в карьере и первый в этом сезоне. Для 36-летнего Суареса, девятой ракетки мира, этот трофей стал 27-м в общей сложности и первым в 2018 году.
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