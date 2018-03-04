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Гонсалес и Дельбонис — победители турнира в Сан-Паулу в парном разряде
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Гонсалес и Дельбонис — победители турнира в Сан-Паулу в парном разряде 

Чемпионат.com 4 марта 2018
Аргентинцы Федерико Дельбонис и Максимо Гонсалес стали триумфаторами турнира в Сан-Паулу (Бразилия) в парном разряде. В решающем матче южноамериканцы обыграли интернациональный дуэт Уэс Колхоф (Нидерланды)/Артём Ситак (Новая Зеландия) со счётом 6:4, 6:2.
Матч продолжался 1 час и 13 минут. Аргентинцы выполнили 2 подачи навылет, допустили 1 двойную ошибку и 4 раза взяли чужую подачу. На счету проигравшего дуэта 1 эйс, 1 ошибка на подаче и 7 упущенных брейк-пойнтов.
В одиночном разряде трофей достался итальянцу Фабио Фоньини, который нанёс поражение чилийцу Николасу Джарри.
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