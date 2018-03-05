Депрессия, унижения бойфренда, свиной грипп не сломили Марион Бартоли

Марион Бартоли не сломили унижения бойфренда, свиной грипп и депрессия. Чемпионка Уимблдона-2013 возвращается. Теперь чемпионка Уимблдона-2013 возвращается.

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«Я была близка к смерти. После этого любое событие я воспринимаю как победу. Если я вернусь на корт и вновь стану профессиональной спортсменкой, для меня это будет гигантским успехом», — говорит Бартоли. Бартоли исхудала до 40 кг Представить подобное ещё полтора года назад было невозможно. В Сеть попали фотографии исхудавшей Бартоли, которая в какой-то момент весила всего 40 килограммов. Француженка могла есть только через трубочку, а мобильный телефон держала в перчатках из-за того, что у неё развилась аллергия на электронные приборы.

«Я села на эту диету, хотя и знала, что она нездоровая, потому что каждый день он говорил, какая я толстая», — вспоминает Марион. Как исхудала Марион Бартоли. pic.twitter.com/kA8HINBiEW— Ilya (@ryvlin2) 4 марта 2018 г. С чего всё началось? С того, что её молодой человек, имя которого она не хочет называть, постоянно говорил ей о лишнем весе и показывал фотографии стройных девушек из журналов и рекламных роликов. Он практически уговорил Марион сесть на диету, и она привела к результату: с 75 килограммов француженка похудела до 51.

«Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что врачи на Уимблдоне поступили абсолютно верно. Если бы я вышла на корт, я могла бы просто не доиграть матч». Бойфренд отговорил от участия в реалити-шоу Бартоли похудела, но спасти отношения это не помогло: пара рассталась. У француженки началась депрессия, и она с головой ушла в работу в дизайнерской фирме Marion Bartoli Design. По воспоминаниям француженки, на одной неделе она могла посетить несколько континентов. Путешествуя по Индии, уже сильно похудевшая Марион подхватила свиной грипп. На протяжении 15 дней у неё была температура 40, а вес уменьшился до 40 килограммов. Когда Бартоли стало чуть получше, она захотела вернуться к своей журналистской деятельности и провела « Ролан Гаррос » в качестве корреспондента и интервьюера. Ходили слухи о том, что у неё анорексия, и Марион это очень раздражало, поскольку не соответствовало действительности. Француженка хотела выступить в турнире легенд на Уимблдоне-2016, но турнирный врач запретил ей выходить на корт. Тогда француженка поняла, что надо серьёзно заняться здоровьем.

Если один бойфренд чуть не довёл Бартоли до смерти, то другой от неё спас. В марте 2015 года снималось реалити-шоу, и Марион пригласили в нём участвовать. Француженка хотела согласиться, но её тогдашний молодой человек посоветовал не принимать это предложение. Через месяц стало известно, что вертолёт с участниками проекта разбился в Аргентине.

«Чувствовала боль через час после начала матча» Сейчас Марион набрала вес и выглядит так же, как и в 2013-м, когда она одержала свою главную победу в карьере — выиграла Уимблдон. Для Бартоли тот турнир сложился сказочно. Сама она находилась в отличной форме и не отдала за семь матчей ни одного сета, да ещё и повезло с сеткой: ей не пришлось играть ни с кем из игроков топ-15. В своём 47-м турнире «Большого шлема» она завоевала дебютный титул, что на тот момент было рекордом, но потом его обновила Флавия Пеннетта . Итальянка выиграла US Open-2015, принимая участие в 49-м «Шлеме».

Марион тогда было только 28. Казалось, что теперь она действительно станет топ-теннисисткой и раскроет свой потенциал, но в статусе чемпионки Уимблдона она выиграла лишь один матч. После поражения на турнире в Цинциннати Бартоли заявила, что её тело не справляется с нагрузками. «Уже через 45 минут или час после начала матча я чувствую боль во всём теле», — рассказала Марион и объявила о завершении карьеры.

Сейчас француженка уверяет, что у неё нет никаких болевых ощущений в плече. Несколько месяцев назад она начала тренироваться и изменила технику движения при подаче, чтобы минимизировать нагрузку на плечо. «Непросто научиться чему-то новому в 32 года». Уже в понедельник вечером зрители знаменитого «Мэдисон-Сквер-Гарден» смогут увидеть обновлённую игру Бартоли. Правда, кое-что осталось неизменным: её двуручный удар справа. Вальтер Бартоли привязывал дочь к забору

В 1992 году отец теннисистки Вальтер смотрел финал «Ролан Гаррос» между Моникой Селеш и Штеффи Граф. Ему так понравился двуручный форхенд Селеш, что он решил обучить ему свою дочь. Удар справа у Бартоли всегда был слабым местом, но теперь, когда семилетняя девочка взяла рукоятку ракетки двумя руками, появилась и точность, и сила в ударе. Вальтер Бартоли вообще принимал очень активное участие в тренировочном процессе. Светлана Кузнецова вспоминает дикие тренировки, когда отец привязывал дочь к забору и обматывал её колени пакетами со льдом. На корте Марион, по крайней мере раньше, никогда не выключалась даже между розыгрышами. Она всегда прыгала на месте или имитировала удары справа и слева, готовясь уже к следующему очку. Многие болельщики часто подсмеивалась над чудаковатой француженкой, но она ответила всем критикам победой на Уимблдоне.

Сейчас от неё ничего не ждут, что, скорее, ей только на пользу. Марион собирается выступить сначала в Майами, а затем в Монтеррее. Теннисистка не строит больших планов и хочет просто немного поиграть. Пожелаем ей, чтобы после всех испытаний, которые выпали на её долю, Марион Бартоли удастся одержать ещё одну победу над собой.