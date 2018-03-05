Дель Потро стал восьмой ракеткой мира 

В обновлённом рейтинге ATP от 5 марта аргентинец Хуан-Мартин дель Потро поднялся на восьмую строчку. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 31-й позиции.
Рейтинг ATP. 5 марта 1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 10 060. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9460. 3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4870. 4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4635. 5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4540. 6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 3810. 7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3280. 8 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3200. 9 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3080. 10 (10). Джек Сок (США) — 2650. … 31 (33). Андрей Рублёв (Россия) — 1433… 41 (41). Карен Хачанов (Россия) — 1235… 57 (52). Даниил Медведев (Россия) — 924… 76 (74). Евгений Донской (Россия) — 707… 95 (94). Михаил Южный (Россия) — 604.