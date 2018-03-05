Ещё
Дель Потро стал восьмой ракеткой мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дель Потро стал восьмой ракеткой мира 

Чемпионат.com 5 марта 2018
В обновлённом рейтинге ATP от 5 марта аргентинец Хуан-Мартин дель Потро поднялся на восьмую строчку. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 31-й позиции.
Рейтинг ATP. 5 марта 1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 10 060. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9460. 3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4870. 4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4635. 5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4540. 6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 3810. 7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3280. 8 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3200. 9 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3080. 10 (10). Джек Сок (США) — 2650. … 31 (33). Андрей Рублёв (Россия) — 1433… 41 (41). Карен Хачанов (Россия) — 1235… 57 (52). Даниил Медведев (Россия) — 924… 76 (74). Евгений Донской (Россия) — 707… 95 (94). Михаил Южный (Россия) — 604.
Чемпионат.com: последние новости
Цибулкова снялась с турнира в Майами, Жук выступит в квалификации Касаткина, Павлюченкова и 8 теннисисток топ-10 сыграют на турнире в Штутгарте Бартоли планирует вернуться на корт на одном из травяных турниров
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение