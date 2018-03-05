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Донской поднялся на 56-е место в чемпионской гонке ATP
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Донской поднялся на 56-е место в чемпионской гонке ATP 

Спорт-Экспресс 5 марта 2018
На прошлой неделе Донской дошел до четвертьфинала турнира в Дубае, где проиграл сербу Филипу Крайиновичу.
Победитель турнира в Дубае испанец Роберто Баутиста-Агут взлетел на седьмое место. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро после победы на турнире в Акапулько поднялся на 28 позиций — теперь он на шестой позиции.
Чемпионская гонка ATP  Положение на 5 марта
1 (1*). Роджер Федерер (Швейцария) — 2500
2 (2). Марин Чилич (Хорватия) — 1335
3 (3). Чхун Хён (Южная Корея) — 920  4 (6). Диего Шварцман (Аргентина) — 770  5 (4). Кайл Эдмунд (Великобритания) — 765  6 (34). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 760  7 (37). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 760  8 (5). Григор Димитров (Болгария) — 750  9 (15). Кевин Андерсон (ЮАР) — 710  10 (16). Люка Пуй (Франция) — 710  18 (18). Карен ХАЧАНОВ (Россия) — 430…
20 (14). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) — 417…
23 (20). Андрей РУБЛЕВ (РОССИЯ) — 375…
56 (96). Евгений ДОНСКОЙ (Россия) — 212…
90 (74). Алексей ВАТУТИН (Россия) — 145  * — положение в предыдущем рейтинге
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