Рублев поднялся на 31-ю позицию в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев поднялся с 32-го на 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP.
На прошлой неделе Рублев выступал на турнире ATP в мексиканском Акапулько. В матче первого круга он проиграл испанцу Давиду Ферреру. Карен Хачанов сохранил 41-ю позицию в рейтинге. Даниил Медведев опустился на пять строчек и занимает 57-е место.
Швейцарец Роджер Федерер сохранил лидерство в рейтинге. Аргентинец Хуан Мартин дель Потро поднялся на одну строчку, переместившись с девятой на восьмую позицию. Дель Потро одержал победу на турнире в Акапулько.
Рейтинг ATP от 5 марта:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 10060 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9460
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4870
4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4635
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4540
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 3810
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3280
8 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 3200
9 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3080
10 (10). Джек Сок (США) — 2650…
31 (32). Андрей Рублев (Россия) — 1433…
41 (41) Карен Хачанов (Россия) — 1235…
57 (52) Даниил Медведев (Россия) — 924…
76 (74) Евгений Донской (Россия) — 707…
95 (94). Михаил Южный (Россия) — 604.