Российский теннисист Рублев поднялся на 31-ю позицию в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев поднялся с 32-го на 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP.

На прошлой неделе Рублев выступал на турнире ATP в мексиканском Акапулько. В матче первого круга он проиграл испанцу Давиду Ферреру. Карен Хачанов сохранил 41-ю позицию в рейтинге. Даниил Медведев опустился на пять строчек и занимает 57-е место.

Швейцарец Роджер Федерер сохранил лидерство в рейтинге. Аргентинец Хуан Мартин дель Потро поднялся на одну строчку, переместившись с девятой на восьмую позицию. Дель Потро одержал победу на турнире в Акапулько.

Рейтинг ATP от 5 марта:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 10060 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9460

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4870

4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4635

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4540

6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 3810

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3280

8 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 3200

9 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3080

10 (10). Джек Сок (США) — 2650…

31 (32). Андрей Рублев (Россия) — 1433…

41 (41) Карен Хачанов (Россия) — 1235…

57 (52) Даниил Медведев (Россия) — 924…

76 (74) Евгений Донской (Россия) — 707…

95 (94). Михаил Южный (Россия) — 604.