Свитолина выиграла выставочный турнир Tie Break Tens в Нью-Йорке

В финале Элина уверенно победила Чжан Шуай со счётом 10:3.

В полуфинале Свитолина разгромила Вандевей — 10:0, а Серена Уильямс уступила Чжан Шуай — 11:13.

В нью-йоркской арене Madison Square Garden прошёл выставочный женский турнир Tie Break Tens, матчи которого проводились в виде тай-брейка до 10 очков.

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