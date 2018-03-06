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Свитолина выиграла выставочный турнир Tie Break Tens в Нью-Йорке
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Свитолина выиграла выставочный турнир Tie Break Tens в Нью-Йорке 

Чемпионат.com 6 марта 2018
В нью-йоркской арене Madison Square Garden прошёл выставочный женский турнир Tie Break Tens, матчи которого проводились в виде тай-брейка до 10 очков.
В четвертьфинале американка Коко Вандевей обыграла словачку Даниэлу Гантухову со счётом 10:7, украинка Элина Свитолина победила американку Винус Уильямс — 10:3. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс оказалась сильнее француженки Марион Бартоли — 10:5, а китаянка Чжан Шуай победила румынку Сорану Кырстю — 10:4.
В полуфинале Свитолина разгромила Вандевей — 10:0, а Серена Уильямс уступила Чжан Шуай — 11:13.
В финале Элина уверенно победила Чжан Шуай со счётом 10:3.
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