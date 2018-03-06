Ватутин проиграл Болту на старте челленджера в Чжухае 

Российский теннисист Алексей Ватутин (8) не сумел пробиться во второй круг турнира серии «челленджер» в Чжухае, в двух партиях проиграв представителю Австралии Алексу Болту (Q) со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут. Алексей 1 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Алекса 11 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований Болт поспорит с представителем Италии Сальваторе Карузо.