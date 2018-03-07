Доха, 6 марта /Синьхуа/ — В матче квалификации проходящего в Дохе Открытого чемпионата Катара по настольному теннису 2018 года /этап Мирового тура/ сегодня теннисистка из Китая Чэ Сяоси со счетом 4:2 победила свою соотечественницу Ху Лимэй. Фотографии Синьхуа/Никку
Доха, 6 марта /Синьхуа/ — В матче квалификации проходящего в Дохе Открытого чемпионата Катара по настольному теннису 2018 года /этап Мирового тура/ сегодня теннисистка из Китая Чэ Сяоси со счетом 4:2 победила свою соотечественницу Ху Лимэй. Фотографии Синьхуа/Никку
Доха, 6 марта /Синьхуа/ — В матче квалификации проходящего в Дохе Открытого чемпионата Катара по настольному теннису 2018 года /этап Мирового тура/ сегодня теннисистка из Китая Чэ Сяоси со счетом 4:2 победила свою соотечественницу Ху Лимэй. Фотографии Синьхуа/Никку