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Настольный теннис — Открытый чемпионат Катара 2018, квалификация: китаянка Чэ Сяоси победила соотечественницу Ху Лимэй
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Настольный теннис — Открытый чемпионат Катара 2018, квалификация: китаянка Чэ Сяоси победила соотечественницу Ху Лимэй 

ИА Синьхуа 7 марта 2018
Фото: ИА Синьхуа
Доха, 6 марта /Синьхуа/ — В матче квалификации проходящего в Дохе Открытого чемпионата Катара по настольному теннису 2018 года /этап Мирового тура/ сегодня теннисистка из Китая Чэ Сяоси со счетом 4:2 победила свою соотечественницу Ху Лимэй. Фотографии Синьхуа/Никку
Доха, 6 марта /Синьхуа/ — В матче квалификации проходящего в Дохе Открытого чемпионата Катара по настольному теннису 2018 года /этап Мирового тура/ сегодня теннисистка из Китая Чэ Сяоси со счетом 4:2 победила свою соотечественницу Ху Лимэй. Фотографии Синьхуа/Никку
Доха, 6 марта /Синьхуа/ — В матче квалификации проходящего в Дохе Открытого чемпионата Катара по настольному теннису 2018 года /этап Мирового тура/ сегодня теннисистка из Китая Чэ Сяоси со счетом 4:2 победила свою соотечественницу Ху Лимэй. Фотографии Синьхуа/Никку
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