Настольный теннис — Открытый чемпионат Катара 2018, квалификация: китаянка Чэ Сяоси победила соотечественницу Ху Лимэй

Доха, 6 марта / Синьхуа / — В матче квалификации проходящего в Дохе Открытого чемпионата Катара по настольному теннису 2018 года /этап Мирового тура/ сегодня теннисистка из Китая Чэ Сяоси со счетом 4:2 победила свою соотечественницу Ху Лимэй. Фотографии Синьхуа/Никку

Доха, 6 марта /Синьхуа/ — В матче квалификации проходящего в Дохе Открытого чемпионата Катара по настольному теннису 2018 года /этап Мирового тура/ сегодня теннисистка из Китая Чэ Сяоси со счетом 4:2 победила свою соотечественницу Ху Лимэй. Фотографии Синьхуа/Никку

Доха, 6 марта /Синьхуа/ — В матче квалификации проходящего в Дохе Открытого чемпионата Катара по настольному теннису 2018 года /этап Мирового тура/ сегодня теннисистка из Китая Чэ Сяоси со счетом 4:2 победила свою соотечественницу Ху Лимэй. Фотографии Синьхуа/Никку