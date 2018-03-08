В 23:30 по московскому времени состоится матч первого круга на турнире в Индиан-Уэллсе (США), в котором россиянка Вера Звонарёва (Q) встретится со своей соотечественницей Натальей Вихлянцевой.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка: текстовая онлайн-трансляция матча Звонарёва — Вихлянцева в Индиан-Уэллсе.
Победитель этого матча во втором круге встретится с немецкой теннисисткой Юлией Гёргес, которая получила от организаторов 12-й номер посева. Немка пропускает первый раунд.