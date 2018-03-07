Наоми Осака — Мария Шарапова. Прогноз и ставки на теннисный матч 8 марта

Наоми Осака

Японка уже сейчас является 44-й ракеткой мира, а ее игра продолжает улучшаться. 20-летняя теннисистка любит действовать с акцентом на атаку и совершать большое количество ударов навылет. В этом году ей удалось добыть несколько ярких побед над весьма серьезными соперницами: Еленой Весниной Кристиной Младенович , Анэтт Контавейт и Анастасией Павлюченковой

Главным недостатком молодой теннисистки является ее психологическая неустойчивость. Если Наоми удается выиграть первый сет, то «на крыльях успеха» она способна закрыть матч во второй партии против любой соперницы. Но, если что-то сразу пошло не так, то Наоми Осака наверняка опустит руки и перестать бороться за результат, как это было в ее последнем поединке против Элины Свитолиной (2:6, 4:6) в четвертьфинале турнира в Дубае и в противостоянии с Анастасией Севастовой (4:6, 1:6) в 1/16 финала первенства в Дохе.

Шарапова разместилась рядом в Осакой в рейтинге WTA (44), но испытывает Мария проблемы иного характера. В третьем круге Australian Open Мария уступила немке Анжелик Кербер (1:6, 3:6), после чего появилась на корте лишь однажды в прошлом месяце, когда вновь не сумела победить, но на этот раз румынку Монику Никулеску (6:4, 4:6, 3:6) в Дохе.

Пока так и не удалось Марии Шараповой нащупать свою игру после истечения срока дисквалификации, поэтому планы о возвращении в топ-10 стоит отложить и сосредоточиться на игровой практике, которой в этом году у теннисистки крайне мало. Хуже всего Марии удается действовать на задней линии — там у нее пока слишком много ошибок, учитывая реальный уровень мастерства россиянки.

С другой стороны, Шарапова не скрывала, что целый месяц упорно готовилась к выступлению в Индиан-Уэллсе, где ее ждут фактически домашние корты и поддержка тысяч болельщиков.

Прогноз

Далеко не все факты говорят в пользу российской теннисистки, но нельзя забывать про бойцовский характер Шараповой и ее длительную подготовку к этому турниру.

Теннисистки между собой ни разу не встречались, что однозначно станет плюсом для Осаки, которая может преподнести Марии сюрприз, зная при этом про манеру ведения игры россиянки практически все.

Тем не менее, мы предлагаем поставить на характер Марии. Работа над ошибками у Шараповой шла в последние недели, а ее опыта и воли к победе должно хватить на победу над 20-летний теннисисткой, которая пока лишь учится противостоять звездам. Ставим на победу Шараповой с форой -2 гейма за 1,79.