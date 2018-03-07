Возняцки может вернуть первое место в рейтинге по итогам турнира в Индиан-Уэллсе 

Теннисистка из Дании Каролина Возняцки может вернуть себе звание первой ракетки мира по итогам турнира в Индиан-Уэллсе.
Если румынка Симона Халеп, которая сейчас возглавляет мировую классификацию, оступится в своём стартовом матче, Возняцки вернётся на первую строчку в случае выхода в финал. Если Халеп обыграет первого соперника, то Возняцки для возвращения пальмы первенства необходимо выигрывать турнир. Румынка обеспечит себе первую позицию по итогам турнира, если доберётся до финала.
В стартовом матче на турнире Халеп встретится с победителем пары Дуань Инъин (Китай, Q) — Кристина Плишкова (Чехия). Возняцки померится силами с победителем матча Лаура Арруабаррена (Испания, Q) — Леся Цуренко (Украина).