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Цуренко определила список турниров, на которых выступит весной
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Цуренко определила список турниров, на которых выступит весной 

Чемпионат.com 7 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Украинская теннисистка Леся Цуренко поделились планами относительно выступления на весенних турнирах.
Спортсменка, занимающая 40-е место в рейтинге WTA, примет участие на соревнованиях в Индиан-Уэллсе (8 — 18 марта), Майами (21 марта — 1 апреля), Монтеррее (2 — 8 апреля), Рабате (30 апреля — 5 мая), Мадриде (6 — 13 мая) и Риме (13 — 20 мая). Кроме того, Цуренко рассчитывает помочь сборной Украины в матчах Кубка Федерации с Канадой, сообщила спортсменка посредством своего «твиттера».
На прошлой неделе украинская теннисистка завоевала титул на турнире в Акапулько.
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