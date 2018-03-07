Цуренко определила список турниров, на которых выступит весной

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделились планами относительно выступления на весенних турнирах.

Спортсменка, занимающая 40-е место в рейтинге WTA, примет участие на соревнованиях в Индиан-Уэллсе (8 — 18 марта), Майами (21 марта — 1 апреля), Монтеррее (2 — 8 апреля), Рабате (30 апреля — 5 мая), Мадриде (6 — 13 мая) и Риме (13 — 20 мая). Кроме того, Цуренко рассчитывает помочь сборной Украины в матчах Кубка Федерации с Канадой, сообщила спортсменка посредством своего «твиттера».

На прошлой неделе украинская теннисистка завоевала титул на турнире в Акапулько.