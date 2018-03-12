Плишкова вышла в 4-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, Младенович и Вандевей выбыли 

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (5) вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв китаянку Чжан Шуай (32) со счётом 7:5, 5:7, 6:3. Матч продолжался 2 часа 27 минут. Уроженка Лоуни 12 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету китаянки 3 эйса, 9 двойных ошибок и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал Плишкова поспорит с американкой Амандой Анисимовой (WC).
Индиан-Уэллс. Женщины. Третий круг Ван Цян (Китай) — Кристина Младенович (Франция, 14) — 6:1, 6:2. Мария Саккари (Греция) — Коко Вандевей (США, 17) — 6:2, 6:4.