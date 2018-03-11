Возняцки вышла в третий круг Индиан-Уэллса и сыграет с Саснович

В матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе вторая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки победила испанку Лару Арруабаррено со счётом 6:4, 6:1.

Испанка, занимающая 80-е место в рейтинге WTA, смогла навязать борьбу только в первом сете, где сумела отыграть 8 брейк-пойнтов, уступив только на втором сетболе. Возняцки за игру реализовала 3 брейк-пойнта из 14, закончив встречу с третьего матчбола.