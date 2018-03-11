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Возняцки вышла в третий круг Индиан-Уэллса и сыграет с Саснович
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Возняцки вышла в третий круг Индиан-Уэллса и сыграет с Саснович 

Чемпионат.com 11 марта 2018
Фото: LiveSport.Ru
В матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе вторая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки победила испанку Лару Арруабаррено со счётом 6:4, 6:1.
Испанка, занимающая 80-е место в рейтинге WTA, смогла навязать борьбу только в первом сете, где сумела отыграть 8 брейк-пойнтов, уступив только на втором сетболе. Возняцки за игру реализовала 3 брейк-пойнта из 14, закончив встречу с третьего матчбола.
В третьем круге соперницей Возняцки станет белорусская теннисистка Александра Саснович, накануне обыгравшая Анетт Контавейт из Эстонии.
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