Дональдсон успешно стартовал на крупном турнире в Калифорнии 

Американец Джейми Дональдсон вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:1, 4:6, 6:4 он за 2 часа 9 минут победил своего соотечественника Эвана Кинга. Дональдсон выполнил пять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его следующим соперником будет испанец Роберто Баутиста-Агут.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 972 535 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Джаред Дональдсон (США) — Эван Кинг (США, Q) — 6:1, 4:6, 6:4 Николас Кикер (Аргентина) — Иржи Веселы (Чехия) — 7:5, 6:3