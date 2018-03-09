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Дональдсон успешно стартовал на крупном турнире в Калифорнии
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Дональдсон успешно стартовал на крупном турнире в Калифорнии 

Спорт-Экспресс 9 марта 2018
Американец Джейми Дональдсон вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:1, 4:6, 6:4 он за 2 часа 9 минут победил своего соотечественника Эвана Кинга. Дональдсон выполнил пять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его следующим соперником будет испанец Роберто Баутиста-Агут.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 972 535 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Джаред Дональдсон (США) — Эван Кинг (США, Q) — 6:1, 4:6, 6:4  Николас Кикер (Аргентина) — Иржи Веселы (Чехия) — 7:5, 6:3
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