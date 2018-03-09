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Донской переиграл Хачанова на старте турнира в Индиан-Уэллсе
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Донской переиграл Хачанова на старте турнира в Индиан-Уэллсе 

Газета.Ru 9 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 7:6 (7:4).
В следующем раунде Донской сыграет с Кевином Андерсоном из ЮАР.
Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины. Первый круг Хачанов (Россия) — Донской (Россия) — 3:6; 6:1; 6:7
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