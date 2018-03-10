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Кузнецова не смогла выйти в третий круг теннисного турнира в Америке
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Кузнецова не смогла выйти в третий круг теннисного турнира в Америке 

Газета.Ru 10 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе, сообщает ТАСС.
В матче второго круга россиянка уступила белорусской спортсменке Арине Соболенко со счетом 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.
В следующем раунде Соболенко встретиться с победительницей матча между британкой Йоханной Контой и чешкой Маркетой Вондрусовой.
Теннис. Индиан-Уэллс. 2-й круг Арина Соболенко (Белоруссия) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:4, 6:3
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