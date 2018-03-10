Кузнецова не смогла выйти в третий круг теннисного турнира в Америке

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе, сообщает ТАСС В матче второго круга россиянка уступила белорусской спортсменке Арине Соболенко со счетом 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В следующем раунде Соболенко встретиться с победительницей матча между британкой Йоханной Контой и чешкой Маркетой Вондрусовой. Теннис. Индиан-Уэллс. 2-й круг Арина Соболенко (Белоруссия) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:4, 6:3