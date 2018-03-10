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Кирьос не сыграет с Медведевым из-за травмы, австралийца заменит Берреттини
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Кирьос не сыграет с Медведевым из-за травмы, австралийца заменит Берреттини 

Чемпионат.com 10 марта 2018
Теннисист из Австралии Ник Кирьос сообщил, что не сможет выступить в Индиан-Уэллсе из-за травмы локтя.
«Чрезвычайно расстроен тем, что снимаюсь с турнира в Индиан-Уэллсе, потому что это одно из моих любимейших соревнований. Увы, мой локоть просто не позволяет мне играть. Оттягивал решение до последнего, но я ещё не готов вести борьбу», — написал Ник в «Твиттере».
Кирьос должен был противостоять россиянину Даниилу Медведеву во втором круге. Вместо австралийца на корт выйдет итальянец Маттео Берреттини (LL). Игра пройдёт в ночь на воскресенье, 11 марта. В первом круге Медведев переиграл Стива Джонсона из США со счётом 7:6 (7:0), 6:4.
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