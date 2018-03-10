Кирьос не сыграет с Медведевым из-за травмы, австралийца заменит Берреттини

Теннисист из Австралии Ник Кирьос сообщил, что не сможет выступить в Индиан-Уэллсе из-за травмы локтя.

«Чрезвычайно расстроен тем, что снимаюсь с турнира в Индиан-Уэллсе, потому что это одно из моих любимейших соревнований. Увы, мой локоть просто не позволяет мне играть. Оттягивал решение до последнего, но я ещё не готов вести борьбу», — написал Ник в «Твиттере».