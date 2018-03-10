Макарова и Веснина одержали победу в матче турнира WTA

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина одержали победу над австралийками Дарьей Гавриловой и Самантой Стосур в матче первого круга парного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча в американском Индиан-Уэллсе завершилась в двух сетах со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность поединка составила 55 минут.
Во втором раунде Макарова и Веснина сыграют с парой Виктория Азаренко/Арина Соболенко из Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Павлюченкова потерпела поражение во втором круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе.