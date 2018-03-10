Азаренко выступила в парном разряде впервые за последние три года

Белоруска Виктория Азаренко минувшей ночью сыграла в парном разряде впервые с 2015 года. Она выступала в дуэте с Ариной Соболенко , и белорускам удалось обыграть канадку Эжени Бушар и американку Слоан Стивенс в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 7:6 (7:3), 2:6, [10:7].

В последний раз Азаренко играла в парном разряде в феврале 2015 года в Дохе. Тогда с ней в паре выступала Кирстен Флипкенс из Бельгии.