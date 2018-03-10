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Азаренко выступила в парном разряде впервые за последние три года
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Азаренко выступила в парном разряде впервые за последние три года 

Чемпионат.com 10 марта 2018
Белоруска Виктория Азаренко минувшей ночью сыграла в парном разряде впервые с 2015 года. Она выступала в дуэте с Ариной Соболенко, и белорускам удалось обыграть канадку Эжени Бушар и американку Слоан Стивенс в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 7:6 (7:3), 2:6, [10:7].
В последний раз Азаренко играла в парном разряде в феврале 2015 года в Дохе. Тогда с ней в паре выступала Кирстен Флипкенс из Бельгии.
В следующем круге Азаренко и Соболенко встретятся с россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной, которые одержали победу над австралийками Дарьей Гавриловой и Самантой Стосур — 6:2, 6:1.
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