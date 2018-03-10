ХК «Ростов» уступил «Алтаю» в матче четвертьфинала Кубка Федерации

10 марта в Ростове в первом матче за выход в полуфинал Кубка Федерации встретили команды «Ростов» и «Алтай». Дончане, неделю назад разгромившие команду из Барнаула, тем самым обеспечив себе победу в первенстве ВХЛ, в этот раз уступили со счетом 1:3.

На протяжении двух периодов «кондоры» лидировали со счетом 1:0, но в третьем пропустили две шайбы. Причем все голы алтайцы забили в последние две с половиной минуты матча.

Второй матч за выход в полуфинал Кубка Федерации пройдет 11 марта в 13:00 в Ростове на стадионе «Айс Арена».