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ХК «Ростов» уступил «Алтаю» в матче четвертьфинала Кубка Федерации
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ХК «Ростов» уступил «Алтаю» в матче четвертьфинала Кубка Федерации 

161.ru 10 марта 2018
Фото: 161.ru
10 марта в Ростове в первом матче за выход в полуфинал Кубка Федерации встретили команды «Ростов» и «Алтай». Дончане, неделю назад разгромившие команду из Барнаула, тем самым обеспечив себе победу в первенстве ВХЛ, в этот раз уступили со счетом 1:3.
На протяжении двух периодов «кондоры» лидировали со счетом 1:0, но в третьем пропустили две шайбы. Причем все голы алтайцы забили в последние две с половиной минуты матча.
Второй матч за выход в полуфинал Кубка Федерации пройдет 11 марта в 13:00 в Ростове на стадионе «Айс Арена».
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