Суарес-Наварро и Осака вышли в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе 

Испанка Карла Суарес-Наварро (27) вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, в двух сетах обыграв представительницу США Даниэль Коллинз (WC) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. Карла совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в полуфинал Суарес-Наварро поспорит с американкой Винус Уильямс (8).
Японка Наоми Осака победила Марию Саккари из Греции со счётом 6:1, 5:7, 6:1 и встретится с чешкой Каролиной Плишковой (5).