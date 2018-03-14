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Суарес-Наварро и Осака вышли в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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Суарес-Наварро и Осака вышли в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Испанка Карла Суарес-Наварро (27) вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, в двух сетах обыграв представительницу США Даниэль Коллинз (WC) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. Карла совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в полуфинал Суарес-Наварро поспорит с американкой Винус Уильямс (8).
Японка Наоми Осака победила Марию Саккари из Греции со счётом 6:1, 5:7, 6:1 и встретится с чешкой Каролиной Плишковой (5).
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