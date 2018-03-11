На Шарапову обиделись за фото с флагом США

Болельщики раскритиковали российскую теннисистку Марию Шарапову за фотографию, на которой она в обнимку с мамой стоит напротив картины Джаспера Джонса с изображением флага США, сообщает "Советский спорт".
"Всю жизнь там живет, все ясно с ней давно уже! Бери пример с Овечкина, Маша", — написал один из фанатов под фотографией в инстаграме.
Однако некоторые подписчики встали на защиту теннисистки.
"Человек просто смотрит на американский флаг, а вы сразу: "Фу, как непатриотично, кошмар". Ребят, вы серьезно? Не позорьте себя своими комментариями", — написала одна из подписчиц.
Ранее Шарапова ушла от своего тренера Свена Гренефельда.