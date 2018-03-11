Ещё
На Шарапову обиделись за фото с флагом США
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанаты раскритиковали Шарапову за фото с американским флагом 

Газета.Ru 11 марта 2018
Фото: Reuters
Болельщики раскритиковали российскую теннисистку Марию Шарапову за фотографию, на которой она в обнимку с мамой стоит напротив картины Джаспера Джонса с изображением флага США, сообщает "Советский спорт".
"Всю жизнь там живет, все ясно с ней давно уже! Бери пример с Овечкина, Маша", — написал один из фанатов под фотографией в инстаграме.
Однако некоторые подписчики встали на защиту теннисистки.
"Человек просто смотрит на американский флаг, а вы сразу: "Фу, как непатриотично, кошмар". Ребят, вы серьезно? Не позорьте себя своими комментариями", — написала одна из подписчиц.
Ранее Шарапова ушла от своего тренера Свена Гренефельда.
Газета.Ru: последние новости
Шарапова снялась с турнира в Майами из-за травмы Касаткина поделилась эмоциями от выхода в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе Макарова и Веснина вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение