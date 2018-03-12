Китаянки Ван Маньюй и Чэнь Кэ выиграли открытый чемпионат Катара по настольному теннису в женском парном разряде

В состоявшемся накануне финале они обыграли другую китайскую пару Чэнь Синтун/Сунь Инша со счетом 3:1.