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Андерсон победил Киккера и вышел в четвёртый круг в Индиан-Уэллсе
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Андерсон победил Киккера и вышел в четвёртый круг в Индиан-Уэллсе 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Во встрече третьего круга мужского турнира в Индиан-Уэллсе южноафриканец Кевин Андерсон (9) оказался сильнее аргентинца Николаса Киккера (94). Встреча длилась 2 часа 16 минут 20 секунд и завершилась в двух сетах — 7:6, 7:6.
Андерсон совершил 22 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки, а также не заработал ни одного брейк-пойнта. Киккер записал на свой счёт 1 эйс, совершил 1 двойную ошибку и закончил матч без единого брейк-пойнта.
В четвёртом круге Кевин Андерсон встретится с испанцемПабло Карреньо-Буста (14).
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