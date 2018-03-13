Андерсон победил Киккера и вышел в четвёртый круг в Индиан-Уэллсе

Во встрече третьего круга мужского турнира в Индиан-Уэллсе южноафриканец Кевин Андерсон (9) оказался сильнее аргентинца Николаса Киккера (94). Встреча длилась 2 часа 16 минут 20 секунд и завершилась в двух сетах — 7:6, 7:6.

Андерсон совершил 22 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки, а также не заработал ни одного брейк-пойнта. Киккер записал на свой счёт 1 эйс, совершил 1 двойную ошибку и закончил матч без единого брейк-пойнта.

В четвёртом круге Кевин Андерсон встретится с испанцемПабло Карреньо-Буста (14).